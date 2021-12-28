Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı

Meteoroloji'nin Trakya'da sağanak uyarısının ardından Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yağış etkili oldu. İlçede dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak nedeniyle sanayi sitesindeki birçok iş yerini su bastı. Etkili olan yağmurda derelerin taşması nedeniyle Uzunköprü Kırkkavak, Beykonak ile Çöpköy kavşağı da trafiğe kapatıldı. Jandarma, şerit çekerek trafiğe kapatılan yollardan araçların ilerlemelerine izin vermedi. Bu köylere gidiş alternatif yollardan sağlanıyor. Uzunköprü Belediyesi ekipleri su basan iş yerlerinde boşaltma çalışması başlattı.