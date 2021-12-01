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Uzungöl beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Özen - Haberler | Güncel

Uzungöl beyaza büründü Doğu Karadeniz Bölgesi ve Trabzon'un en önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl dün geceden bu yana hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte başlayan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

TRABZON (İHA) - Uzungöl beyaza büründü

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi ve Trabzon'un en önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl dün geceden bu yana hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte başlayan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Trabzon'a 99, Çaykara ilçe merkezine ise 19 km uzaklıkta, deniz seviyesinden ise bin 90 m yükseklikteki Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaz gelinliğini giydi. Hava sıcaklığının eksi 3 derece. kar kalınlığının ise 5-10 cm arasında değiştiği Uzungöl, doğa severleri bekliyor.

Uzungöl beyaza büründü

Uzungöl beyaza büründü

Uzungöl beyaza büründü

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