Uzunçayır'da Karakucak Güreşleri Yapıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 11. Geleneksel Esenköy Uzunçayır Yayla Festivali kapsamında karakucak güreşleri düzenlendi.

Esen Mahallesi'ndeki Uzunçayır Yaylası'ndaki müsabakalarda, aralarında 149 güreşçi er meydanına çıktı.

Filiz, sembol, minik 1, minik 2, teşvik, tozkoparan, deste, küçük orta, büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık kategorilerinde yapılan müsabakalar ilgi gördü.

Başaltı kategorisinde Vezirköprü Gençlik ve Spor Müdürü, milli güreşçi Mehmet Uyar birinci, Mehmet Çetin ikinci, Yasin Şahin ve Harun Tok üçüncü oldu. Başpehlivanlıkta ise Ömer Faruk Kalender birinci, Ahmet Serbest ikinci, Fatih Kambur ve Atilla Balcı üçüncülüğü elde etti.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.

Festival Tertip Komitesi Başkanı Yakup İba, yaptığı konuşmada, amaçlarının yöreye ait kültürü yeni nesillere aktarmak, Vezirköprü'nün tanıtımına katkı sağlamak ve birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek olduğunu söyledi.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç de güreşin ata sporu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vezirköprülüler olarak bugün çok güzel bir geleneği yaşatıyorsunuz. Ata sporumuz olan güreşi gelecek nesillere aktarma görevini yerine getiren, bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gelenekler ve görenekler yaşatıldığı sürece gelecek bize ait olacaktır. O yüzden güreşi yaşatmanın hem yerelde hem de geneldeki tüm vatandaşlarımızın görevi olduğunu düşünüyorum."

Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.



Bu arada güreş ağalığını yapılan açık artırmayla 220 bin lira karşılığında Ahmet Emeç kazandı.