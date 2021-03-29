Uzun süredir hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti
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Uzun süredir hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Uzunca bir süredir bağırsak sendromu rahatsızlığı ile mücadele eden Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti. Test sonuçları sonrasında tedavisine başlanılan güzel oyuncu için özel bir beslenme programı hazırlandı.

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılan ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

YENİ BİR TEDAVİYE BAŞLADI

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre uzunca bir süredir ekranlara ve projelere ara verip vaktini hastalığının tedavisi için kendisine ayıran Neslihan Atagül, İngiltere'ye gitti. Orada hastalığı için bir dizi test yaptıran güzel oyuncu, sonuçları aldıktan sonra doktorların tanısı ile yeni bir tedaviye başladı.

ÖZEL BESLENME PROGRAMI UYGULUYOR

Buna göre kendisine özel bir beslenme programı uygulayan Neslihan Atagül, yalnızca evde pişen yemekleri tüketmeye başladı. Avakado ve hindistan cevizi yağı da tüketmeye başlayan Atagül'ün bol bol dinlendiği ve enerji toplamaya çalıştığı öğrenildi.

Uzun süredir hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti

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Damla Çelikli
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