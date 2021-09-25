Uzun süredir ekranlardan uzak olan Saba Tümer, Flash TV ile anlaştı
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Şen kahkahasının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren sunucu Saba Tümer, uzun süre sonra ekranlara dönme kararı aldı. Flash TV ile anlaşan ünlü sunucu, sohbet programı yapacak.
Yıllardır sohbet ve yarışma programlarında sunuculuk yapan Saba Tümer, uzun bir aradan sonra ekrana dönmeye hazırlanıyor. Ekranlarda olmadığı dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Saba Tümer, şimdi de işiyle adından söz ettirmeye başladı.
FLASH TV İLE ANLAŞTI
Yeniden açılmak için gün sayan Flash TV, bomba transferlerine bir yenisi ekledi. Ekranların başarılı sunucusu Saba Tümer de Flash TV ile anlaştı. Saba Tümer, Flash TV'de haber bülteni öncesi sohbet programı yapacak.
90 BİN TL'YE KAHKAHASINI SATTI
Kahkahasıyla yıllara damga vuran Saba Tümer, geçtiğimiz aylarda kahkahasını dijital sertifika yöntemi olan NFT yoluyla 90 bin TL'ye satmıştı.