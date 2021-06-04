Uzun Mehmet camisi nerede? Uzunmehmet Cami hangi ilimizde bulunuyor? Haritadaki yeri neresi?
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Uzun Mehmet camisi nerede? Uzunmehmet Cami hangi ilimizde bulunuyor? Haritadaki yeri neresi?

Uzun Mehmet camisi nerede? Uzunmehmet Cami hangi ilimizde bulunuyor? Haritadaki yeri neresi?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Uzun Mehmet Camisi nerede merak edildi. Uzun Mehmet camii hangi ilimizde bulunuyor? Uzun Mehmet camii haritadaki yeri neresidir? Detaylar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız." sözlerinden sonra beklenen büyük gün geldi. Erdoğan'ın Filyos Limanı açılışında önemli bir müjde vereceği, Amasra-1 kuyusunda bulunan doğal gaz miktarıyla ilgili detayları açıklayacağı öne sürüldü. Peki, Petrol müjdesi ne? Hangi ilde petrol bulundu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı petrol müjdesi nedir? Detaylar haberimizde.

UZUN MEHMET CAMİSİ NEREDE?

Bugün ibadete açılan Uzun Mehmet camisi Zonguldak ilimizde yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyonda canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişme sonrasında tüm gözler, bugün yapılacak açıklamaya çevrildi.

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Uzun Mehmet camisi nerede? Uzunmehmet Cami hangi ilimizde bulunuyor? Haritadaki yeri neresi? - Haberler
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