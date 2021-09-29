Uzun Çarşı, yapılacak çalışmalarla yeni bir görünüme kavuşacak - Haberler
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Uzun Çarşı, yapılacak çalışmalarla yeni bir görünüme kavuşacak

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Uzun Çarşı, yapılacak çalışmalarla yeni bir görünüme kavuşacak

Afyonkarahisar'da hem şehrin hem de ticaretin kalbi olan Uzun Çarşı, yepyeni bir görünüme kavuşmaya hazırlanıyor.

Afyonkarahisar'da hem şehrin hem de ticaretin kalbi olan Uzun Çarşı, yepyeni bir görünüme kavuşmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda hazırlıkları tamamlanan proje ile bölgede bulunan trafik karmaşası, yapı bozukluğu ve tabela kirliliği gibi sorunlar çözüme kavuşturulacak.

Yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez uğrak noktası olan Uzun Çarşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in önderliğinde planlanan proje ile dönüşerek sadece işlevi ile değil tarihe uygun dokusuyla da adeta cazibe merkezi haline gelecek.

Hayata geçirilmek istenen proje kapsamında, Uzun Çarşıda tarihi dokuya uygun cephe iyileştirmesi, peyzaj ve trafik düzenlemesi gibi çalışmalar yapılacak.

Ön çalışmaları tamamlanan proje, esnafların da değerlendirilmesine sunuldu.

Yapılan toplantıda Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, projeyi esnaflarla paylaştı.

Esnaf ile buluşmaların devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Zeybek ise gelen taleplerin değerlendirilerek ortak karar ile projenin son halinin şekilleneceğini belirtti.

Belediye tarafından yapılacak olan çalışmalarla vatandaşların rahat bir şekilde alışveriş yapması, esnafın da nezih ve kargaşa ortamından uzak şekilde ticaretlerini gerçekleştirebilmeleri amaçlanıyor.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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