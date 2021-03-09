Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu
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Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu

09.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:20

Anne olmasının ardından ekranlara ara verip günlerini oğlu ve eşiyle birlikte geçirmeye başlayan Fahriye Evcen, bir markanın çekimleri için kamera karşısına geçti. Fit görünümü ve güzelliği ile hayranlarının beğeni yağmuruna tutulan Evcen'e dönüşü muhteşem oldu yorumları yapıldı.

Burak Özçivit ile 2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen, anne olmasının ardından ekranlara ve projelere ara vermişti. Hayranlarının karşısına ne zaman çıkacağı merak konusu olan güzel oyuncu, bir markanın çekimleri için objektiflere poz verdi.

Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu

Karantina dönemini oğlu Karan ve Burak Özçivit'le evinde geçiren Evcen, marka çekimleri sonrası fotoğraflarını sosyal medya hesabıInstagram'dan paylaştı. 11 milyondan fazla takipçisi olan güzel oyuncu, paylaşımı sonrası beğeni yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, "Fahriye hanım ne yapıyorsunuz?", "Bu ne güzellik", "Maşallah" şeklinde yorumlarda bulundu.

Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu
Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu
Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu
Haber Yorumları (11)
SERDAR: bunda dili tutacak kadar hangi güzellikmiş varmış. bizler göremedikte
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SÜM BÜL LÜ: 45 yıllık ömrümde bunca kadınla karşılaştım değil dünya kainatta böyle bir şey yok. Dilim tutuldu yazmaya başladım. Yakında dört kitaptan oluşan Fahriye, Fahriye, Burak ve Çivit isimli kitaplarım çıkacak.
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ONUR: Dilim tutuldu konuşamıyorum şuan ondan yaziyorum??
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