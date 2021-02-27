Üzümlü Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçişler, yeniden başladı
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Üzümlü Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçişler, yeniden başladı

27.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:02
Üzümlü Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçişler, yeniden başladı

PANDEMİ nedeniyle geçici olarak kapatılan, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Irak'a açılan Üzümlü Sınır Kapısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında tekrar hizmete açıldı.

PANDEMİ nedeniyle geçici olarak kapatılan, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Irak'a açılan Üzümlü Sınır Kapısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında tekrar hizmete açıldı. Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, sınır kapısının, yöre halkı için çok önemli olduğunu belirtti. 

Irak sınırındaki Hakkari Çukurca'da bulunan Üzümlü Sınır Kapısı, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle geçen yıl geçici olarak kapatıldı. Vali İdris Akbıyık'ın dün sosyal medyadan duyurmasının ardından sınır kapısı, alınan tedbirler kapsamında bugün açıldı. Üzümlü Sınır Kapısı'ndan geçişler, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar ve Gümrük Müdürü Muhammet Akyıldız'ın katılımıyla yeniden başladı. Kaymakam Kurt ve beraberindeki heyet ise Irak Serzer Sınır Kapısı Müdürü İrfan Bervari'yi ziyaret etti.

Yöre halkı için sınır kapısının önemli olduğunu belirten Çukurca Kaymakamı Kurt, pandemi kuralları çerçevesinde yeniden hizmete açıldığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl Mart ayında İçişleri Bakanlığı'mızın gönderdiği genelge çerçevesinde ve bütün dünyada yaşanan pandemi nedeniyle sınır kapılarımızı kapattık. 11 Haziran'da da bakanlığımızdan gelen genelge ile sınır kapılarımızı açtık. Yolcu giriş- çıkışları da açıktı fakat Irak Serzer Gümrük Kapısı tarafından yolcu giriş- çıkışı kabul edilmediği için fiilen sınır kapımızı açamamıştık. Şimdi Irak Serzer Gümrük Kapısı kendilerine gelen yazı ile gümrük kapısını açtı. Bizde sınır kapımızı bugün itibarıyla açmış bulunmaktayız. Bölgemiz için hem ekonomik hem de sosyal yönden önemli bir sınır kapısı. Yöre halkımızın karşıda akrabaları var ve alışverişleri var. İnşallah pandemi kuralları çerçevesinde yolcu giriş- çıkışlarını yapıyoruz. Bir aksilik olmadan biz sınır kapımızı sürekli aktif halde tutacağız. Bölgemiz için Hakkari'miz, Çukurca'mız için hayırlı, uğurlu olsun."


Üzümlü Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçişler, yeniden başladı
Üzümlü Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçişler, yeniden başladı
Üzümlü Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçişler, yeniden başladı
Üzümlü Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçişler, yeniden başladı
Üzümlü Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçişler, yeniden başladı
Üzümlü Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçişler, yeniden başladı
Üzümlü Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçişler, yeniden başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

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