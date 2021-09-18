Üzümlü İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Polat görevine başladı

Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Üsteğmen Mustafa Polat, görevine başladı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Üsteğmen Mustafa Polat, bir süre önce Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Makamına geçerek yeni görevine başlayan Üsteğmen Polat, jandarma olarak görevlerini en iyi şekilde ifa etmeye devam edeceklerini belirterek, ilçedeki başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere tüm vatandaşlara sevgi ve saygılarını iletti.