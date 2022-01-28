ÜZÜM BAĞINA DÜŞEN PELİKAN DONMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, Büyük Menderes Nehri buz tutunca beslenemeyen bir pelikan, üzüm bağına düşerek tellere takıldı. Duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarılan pelikan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Yukarıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümleri buz tutunca beslenemeyen bir pelikan, uçarken mahalle yakınlarındaki üzüm bağına düştü, tellere takıldı. Otomobille yoldan geçen İbrahim Kayış ve Aziz Canbaz, bağ içindeki pelikanı çırpınırken görüp, durdu. Bitkin ve donmak üzere olan pelikanı kucaklayan iki kişi, Çal ilçesindeki veterinere götürdü. Veteriner Hekim Engin Çokak tarafından sağlık kontrolünden geçirilen pelikanın durumunun iyi olduğu, ancak aç ve yorgun olduğu belirlendi. İbrahim Kayış ve Aziz Canbaz, pelikanı sağlık kontrolünün ardından eve götürerek balıkla besledi. Mahallede ilk kez pelikan gören vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çektirdi. Beslenen pelikan Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Pelikan, ekipler tarafından doğaya bırakıldı.