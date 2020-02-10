Uzmanlardan su sayaçlarına 'sıcak su dökmeyin' uyarısı

10.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:55

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü son günlerde Kırıkkale Belediyesi tarafından su sayaçlarının dondurucu soğuğa karşı korunması gerektiği hatırlatılırken 'sayaçlara sıcak su dökmeyin' uyarısında da bulunuldu.



Kırıkkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce yapılan açıklamada, vatandaşların ev ve iş yerlerindeki su sayaçlarının dondurucu soğuğa karşı önlemler alınması gerektiğini belirtti. Muslukların bir süre açık bırakılması gerektiğinin bildirildiği açıklamada donan su sayaçlarına kesinlikle sıcak su dökülmemesi, ateş ile müdahalede edilmemesi gerektiği vurgulandı. Musluk ve su borularının patlamasının yanı sıra maddi hasarın yaşanabileceğinin kaydedildiği açıklamada, görüşlerine yer verilen Kırıkkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Ersin Kaplan, havaların aniden soğumaya başladığı bugünlerde su sayaçları ve tesisatta donma olayları yaşandığını ifade etti.



Mağduriyet oluşmaması için dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Kaplan, "Vatandaşlarımız sıkıntıya düşmemeleri için su sayacı ve açıkta bulunan su tesisatının ısı yalıtım malzemeleri ile kapatarak donmaya karşı su sayaçlarını koruma altına almalılar, ayrıca çok az miktarda muslukların açık bırakılması borularda yaşanacak don olayının da önüne geçecektir. Donan su sayaçlarına vatandaşlarımız kesinlikle sıcak su dökmemeli, ateş tutarak donu çözmeye çalışmamalılar, bu durum daha ağır sonuçlara yol açmakta. Bu konuda abone sahiplerimiz duyarlı olmalılar" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA