Uzmanlardan Sıcak Hava Uyarısı

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AEAH) Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sinan İnci, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kronik kalp damar rahatsızlığı bulunanları uyardı.



Aşırı sıcaklara bağlı olarak bu dönemde kalp krizlerinin ve ölüm riskinin arttığını söyleyen Kardiyolog İnci, bol bol sıvı ve su tüketilmesini, hafif ve tuzsuz yemekler yenilmesini önerdi. Kardiyolog Dr. Sinan İnci, "Kalp krizlerinin yaz aylarında arttığı bilinmektedir. Bu artışın en önemli sebepleri vücuttan aşırı tuz, elektrolit ve su kaybı fazla olması ve kanın pıhtılaşma oranının artmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca cildi besleyen damarların aşırı sıcaklar nedeniyle genişlemesinden dolayı iç organlarımızı beslemesi gereken kan dolaşımı cilde yönlendirilmekte bu da kalbi yormaktadır. Su, elektrolit ve tuz kaybıyla beraber böbreküstü bezlerinde bazı maddeler salgılanmakta bu da tansiyonu yükseltmektedir. Bütün bu olaylar sonunda kalp krizleri artmaktadır" dedi.



"İlaç kullanımına yaz ayarı yaptırın"



Dr. Sinan İnci, özellikle kalp damar ve hipertansiyon hastalarının da sıcak havalarla birlikte ilaç kullanımını düzenletmek için mutlaka doktorlarına başvurmalarını istedi. Dr. İnci, "Hipertansiyonu bulunan ve idrar söktürücü ilaçlar kullanan hastaların yeterli miktarda sıvı almaları çok önemlidir. Aksi takdirde ani tansiyon düşmeleri, böbrek fonksiyonlarında bozulmalar ortaya çıkabilir. Bunun yanında tansiyon düşürücü olarak kalsiyum kanal blokeri kullanan bazı hastaların sıcaklarla birlikte bacaklarında ve ayak bileklerinde gözlenebilen şişliklerde artışlar olmaktadır. Bu durumda hastalar tuz kullanımına daha fazla dikkat etmelidirler. Hipertansiyon çoğunlukla herhangi bir şikayet e yol açmayan bir hastalık olduğundan çoğu hastalar kan basıncındaki değişikliklerin farkına varamazlar. Özellikle mevsimsel değişikliği dönemlerinde kan basıncındaki değişiklikleri daha yakından izlemekte yarar vardır. Bu nedenle yüksek tansiyon hastaların yaz mevsiminde herhangi bir sorun yaşamamak için mutlaka doktorlarına danışmaları ilaç kullanımını yaz dönemine göre yeniden düzenletmeleri gerekmektedir" dedi.



"Alkolden uzak durun, açık renk kıyafetler giyinin"



Dr. İnci, aşırı sıcaklar nedeniyle daha rahat ve sıkıntısız bir hayat sürmek isteyenlerin özellikle kalp damar hastalarının açık renk ve rahat kıyafet giymesi gerektiğini belirterek, "Az ve sık aralıklarla sebze meyve ağırlıklı beslenmeli" dedi. Dr. İnci, sıcak havalarda bol bol sıvı ve su tüketiminin arttırılmasını isterken, alkolden uzak durulması ve maden suyunun da kontrollü tüketilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. - AKSARAY