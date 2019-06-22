Uzmanlardan meme kanserinde "genetik test" önerisi

Genetik Uzmanı Prof. Dr. Ajlan Tükün, birinci ve ikinci derece akrabaları arasında birden fazla meme kanseri tanısı alan bireylere genetik test tavsiyesinde bulundu.

Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde "Meme Kanserinde Profilaktik Mastektomi" toplantısı düzenlendi. Meme kanseri riski yüksek olan bireylerde önleyici mastektominin (meme alma operasyonu) ele alındığı toplantıda Genetik Uzmanı Prof. Dr. Ajlan Tükün bir konuşma yaptı.

Tükün, kanser tedavisinde her erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayarak, kalıtsal özellik gösteren ve yüksek risk altındaki grubun önceden saptanmasının önemine işaret etti.

Kadınların meme kanserine yakalanma oranının yüksek olduğuna dikkati çeken Tükün, bunlar içinde kalıtsal özellik gösteren hastaların yüzde 10'unun kanser riskini önceden bilme şansına sahip olduğunu kaydetti.

Meme kanserinde erken tanı ile başarının yükseldiğinin altını çizen Tükün, "Kanserin hedef aldığı dokuyu kanser gelişmeden çıkarmak gibi son derece risk azaltıcı, efektif bir cerrahi yöntem var tıbbın elinde. Meme kanserinde önemli olan hastalık hiç başlamadan yok etme şansının olması. Yani kanserin 'kanser' olmadan önce yok edilmesi." ifadelerini kullandı.

Meme kanserinde, "BRCA1" veya "BRCA2" genlerinden birisinde mutasyon olmasının belirleyici olduğunu kaydeden Tükün, günümüzde bu genlerin yanısıra çoklu gen panellerinin de risk belirlemedeki önemine değdindi. Tükün, "Bu genlerde mutasyonu bulunan kadınların kanseri önlemek için meme alma operasyonunu bir seçenek olarak bilmeleri gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Tükün, "Annesi, kardeşi veya diğer birinci ve ikinci derece akrabaları içinde birden fazla meme kanseri tanısı alan bireyler ile ailede bir tane bile meme kanseri olan erkek hasta varsa bu kişilerin mutlaka genetik test yaptırması gerekir." tavsiyesinde bulundu.

Diğer kişilerin de risk dağılımına göre bir yaklaşımla test edildiğini belirten Tükün, olası belirlemelere göre de sonucu raporladıklarını anlattı.

Onkolog Cerrah Prof. Dr. Sancar Bayar da toplantıda yaptığı konuşmada, ailesinde meme kanseri olan bireylerin, meme kanseri risk oranları hesaplanarak genetik danışmanlık almalarını önerdi.

"Şekere baktırır gibi genetik test yaptırmayın"

Onkolog Cerrah Prof. Dr. Ekrem Ünal ise genetik testin gerekliliği konusunda titiz davranılması gerektiğine dikkati çekerek "açlık kan şekerine baktırır gibi"genetik test yaptırılmaması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA