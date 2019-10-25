Uzmanlardan "Homeopati tedavisine" yönelik uyarı

25.10.2019 13:54

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Homeopati Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, dünyada 250 yıla aşkın süredir en sık kullanılan geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemi Homeopati'nin, son yıllarda Türkiye'de de başvurulan en popüler alternatif tıp seçeneklerinden biri olduğunu belirterek,"Homeopati tedavisini Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikası olan hekim ya da diş hekimleri uygulayabilir." dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamayla, kişiye özel bütüncül bir tedavi yöntemi olan Homeopati uygulamasına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Homeopati Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, tedavinin doğru kişilere yaptırılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde homeopati tedavisini 2014 tarihinde yayınlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği gereğince Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikası olan hekim ya da diş hekimleri uygulayabilir. Ayrıca alternatif ve modern tıp hekimlerin bilgi alışverişi ile birlikte yürütülebilir. Homeopatide hastalık değil hasta tedavi edilir. Homeopatik tedavinin ilaç seçimi ve doz ayarı tamamen kişiye özel belirlenir.

Her yaştan hastanın tedavisinde homeopatiye başvurulabilir. Homeopatiye genelde modern tıptan kalıcı fayda görmeyen kronik hastalar, ruhsal, psikiyatrik sorunu olan hastalar mucizevi sonuçlar alabiliyor. Ayrıca karaciğer, böbrek gibi organ yetmezliği olup ilaç kullanmada sıkıntı yaşayan rahatsızlıklara sahip olan hastalar da homeopatiye başvuruyor. Yine ilaç kullanmada çok dikkatli olunması gereken bebek hastalar ve gebeler de tercih ediyor."

Homeopatik ilaçların bitki, mineral ve canlı dokulardan hazırlandığını aktaran Koran, Homeopati tedavisinin mutlaka sertifikalı homeopat doktor kontrolünde yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

Koran, Homeopati tedavisine başlayan hastaların mümkün olduğu kadar kafein ve mentol içeren yiyecek, içecek ve kokulardan kaçınmaları gerektiğini bildirdi.

"Bu maddeler homeopatik tedavinin etkinliğini azaltabilir. Eğer hasta kafein ya da mentol tüketmek isterse homeopat doktor kontrolünde tüketmelidir." bilgisini veren Koran, Homeopati tedavisinin evde acil durumlarda acil çantası gibi kitlerle anında müdahalede kullanılabileceğini aktardı.

Kaynak: AA