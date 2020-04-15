Uzmanından "Gıda ürünlerini stok yapmayın, taze alıp tüketin" tavsiyesi
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Namık Kemal Üniversitesi, Mehmet Demirci, Güncel

Uzmanından "Gıda ürünlerini stok yapmayın, taze alıp tüketin" tavsiyesi

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Demirci, özellikle yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde gıda ürünlerinin stok yapılmaması, taze şekilde alınarak tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

15.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:10
Uzmanından

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Demirci, özellikle yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde gıda ürünlerinin stok yapılmaması, taze şekilde alınarak tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin koronavirüs sürecinde Bilim Kurulu ve devletin aldığı tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

Güvenli gıda üretimi kadar, gıdanın nasıl tüketileceği konusunda da insanların bilgilendirilmesinin önemine işaret eden Demirci, "Gıda maddesi alınırken etiket bilgilerinin dikkatli kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle son tüketim tarihleri çok önemli. Son kullanma tarihinin geçmesine yakın ürünleri tercih etmemek gerekiyor. Üretici de tüketici de bu konuda bilinçli olmalı." dedi.

Demirci, bugünlerde vatandaşların gereğinden fazla ürün almaya başladığına dikkati çekti. Bu konuda panik yapmadan doğru ürünlerin zamanında alınması tavsiyesinde bulunan Demirci, şöyle devam etti:

"Gıda ürünlerinin aşırı şekilde alınıp evlerde stok yapılması doğru değil. Ürünlerin taze alınıp tüketilmesi hem bağışıklık hem de sağlık için bu dönemde çok önemli. Devletimiz insanların her türlü gıdaya ulaşımı için gerekli tedbirleri aldı. Vatandaşların bir anlık korku ve panikle aldığı fazla gıdalar, kullanılmadan bozulup atılmak zorunda kalıyor. Maalesef bu günlerde bu durum çok yaşanıyor. Normalde de millet olarak gıda israfı konusunda ön sıralardaydık. Salgından dolayı bunun daha da arttığını gördük."

"İhtiyacınız kadar ürün alın"

Demirci, insanların alışverişlerinde ihtiyacı kadar ürünü alması gerektiğini dile getirdi.

Gıdaların buzdolabı ya da derin dondurucuda, belirli kapasitesi olan yerlerde saklanmasının doğru olacağını anlatan Demirci, "Ürünleri fazla aldığımızda derin dondurucuda yer kalmaz. Dondurucuda saklamamız gereken ürünü de buzdolabında saklarsak, bu durum ürünlerin kısa sürede bozulmasına neden olacaktır." diye konuştu.

Koronavirüs sürecinde dengeli beslenmenin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Demirci, şunları kaydetti:

"İnsanlar 'Evde kal' çağrısına uyuyor. Evde hareketsiz şekilde fazla kalori alınması sağlık için uygun değil. Fazla kalorili besinler tüketmek aşırı kilo almamıza hatta obez olmaya götürebilir. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Önceden hareketli bir yaşam sürdürülüyordu ve o zaman alınan kalori tüketiliyordu. Şimdi hareketsiz bir gün geçirildiği için kalori miktarının düşürülmesi gerekiyor. Fazla yağlı ve tatlı yiyeceklerden bu dönemde uzak durmak gerekir."

Kaynak: AA

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