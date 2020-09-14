Uzmanına Sorun sunucusu kimdir? Uzmanına Sorun sunucusu Senem Toluay ILGAZ kaç yaşında, nereli? Senem Toluay ILGAZ hayatı ve biyografisi!

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UZMANINA SORUN SUNUCUSU SENEM TOLUAY ILGAZ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Meseleğe radyoda başladı. Hür FM haber merkezinde.. Ardından Türkiye'nin ilk haber radyosu Radyo Foreks'te muhabir ve editör olarak çalıştı. Kuruluşundan itibaren 10 yıl boyunca CNN Türk'te muhabir, editör ve sunuculuk yaptı.

Dünyanın 12 ayrı başkentindeki muhabir ağıyla dış politika haberlerinin üretildiği One Ajans'ta TRT Türk için hazırlanan Dünya Bülteni programını sundu.

Buradaki 2 yılının ardından AL Jazeera Türk'e geçti. 4 yılın sonunda Haber Türk'te göreve başladı. Haber kuşağı sunumu ve tartışma programları yaptı.

2018 Mayıs ayından bu yana Haber Global'de çalışan Ilgaz, hafta içi her gün 13'ten 16'ya programını sundu. Şimdi ise hafta içi her gün saat 12:00'de günün en sıcak başlıklarının yer aldığı Gün İçinden haber kuşağını sunuyor. Pazartesi ve cuma akşamları saat 20:30'da Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan meselelerini uzman konuklarıyla Neden? programında değerlendiriyor.