Uzman Onbaşı, İzne Çıkacağı Gün Şehit Düştü

Batman'da teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Recep Turan'ın Alaplı ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin bugün izne çıkacağı yarın da kendisi ile buluşmak için iznini uzatan asker ağabeyi ile buluşacağı ortaya çıktı. PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın acı haberini alan Alaplı ilçesindeki ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu.

AİLE ACI HABERLE YIKILDI

Şehidin Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Musabeyli köyünde ikamet eden ailesine acı haberi Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fuat Gencer, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve askeri erkan verdi. Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında işçi olarak çalışan baba Ercan Turan (45), köy kıraathanesinde kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul etti. Anne Nuray Turan (43) üç evladından biri olan Recep Turan'ın şehit haberiyle yıkıldı. Anne Nuray Turan'ı komşuları teskin etti.

KARDEŞİNİ GÖREBİLMEK İÇİN İZNİNİ UZATTI

Öte yandan, şehit Recep Turan'ın kardeşi Berat Turan'ın Siirt'te er olarak vatani görevini yaptığı öğrenildi. İznini ailesinin yanında geçiren Berat Turan'ın, uzman onbaşı olarak görev yapan kardeşi Recep Turan'ı görebilmek için iznini uzattığı öğrenildi. Şehit jandarma uzman onbaşı Recep Turan'ın bugün izne ayrılacağı yarın da Alaplı ilçesine gelerek ailesiyle buluşacağı öğrenildi.

"NASİP OLSAYDI YARIN AĞABEYİ İLE BULUŞACAKTI"

Gazetecilere açıklama yapan baba Ercan Turan ise şehit oğlunun askerliği çok sevdiğini, yarın izne gelmeyi düşündüğünü ancak acı haberinin geldiğini söyledi. Baba Turan, "Vatan sağolsun, cümlemizin başı sağolsun. En son bir buçuk ay önce görüşmüştük. İzne geleceğini söylemişti. Yarın izne gelmeyi düşünüyordu. Cenazesi geliyor. İzne geleceği gün naaşı geliyor. Ağabeyi de asker, normal asker. O da izne gelmişti, kardeşini bekliyordu. Nasip olsaydı yarın buluşacaklardı. Kendisi uzman olmayı istedi. Askerliği seviyordu, arkadaşları da uzmanlığı seçti. O da gitmek istedi. Askerden geldikten bir sene sonra uzmanlık için başvurdu" diye konuştu. Şehidin naaşının askeri törenin ardından Zonguldak'ın Alaplı ilçesine getirilmesi bekleniyor.

(Onur Altındağ/İHA)