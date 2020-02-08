Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın şehadet haberi ailesine verildi
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Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın şehadet haberi ailesine verildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın şehadet haberi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

08.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:10
Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın şehadet haberi ailesine verildi

bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Taş'ın şehadet haberi, 'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Kaymakam Özkan Demir ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fevzi Günalmış tarafından aileye verilmesinin ardından, şehit Ceyhun Taş'ın (23) babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Bekar olan şehidin, üçü kız 7 kardeşi bulunuyor.

Kaynak: AA
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