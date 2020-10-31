Uzman isimden merak edilen soruya yanıt: İzmir depremi olası büyük İstanbul depremini tetikler mi?

İzmir'de meydana gelen depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan İTÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "İzmir depremi olası büyük İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuna "İstanbul'daki fayı etkilemesi söz konusu değil" yanıtını verdi.

İzmir Seferihisar'da meydana gelen, AFAD'ın verilerine göre, 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok bina yıkıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken İTÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz'den İzmir depremi olası büyük İstanbul depremini tetikler mi sorusuna da yanıt geldi.

"BU KENDİ BAŞINA BİR DEPREMDİR"

Depremin büyüklüğü nedeniyle diğer şehirleri etkilemesinin normal olduğunu belirten Tüysüz, "Ege bölgesi daima bu tür depremlerin beklendiği bir yer. İstanbul'daki fayı etkilemesi söz konusu değil, kendi başına bir depremdir. 1955 yılında meydana gelen Söke-Balat depremi ile çok benzer özellikleri vardır. Yer olarak da benzerdir" ifadelerini kullandı.