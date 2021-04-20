Uzman isim korkutan gerçeği paylaştı: Bazı varyantlar, PCR testinde bile görünmüyor

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Artan vaka ve her gün rekor kıran vefat sayıları sonrası salgına dair endişeler arttı. Virüsün en güçlü haline ulaştığını ve daha ölümcül bir varyant gelişmeyeceğini tahmin eden uzmanlar, bazı varyantların PCR testlerinde görünmediğine dikkat çekti.

Pandemide en ağır tablonun yaşandığı Türkiye'de, artan vaka, ölüm sayılarına paralel olarak aşı, PCR ve antikor testlerinin güvenilirliğine ilişkin endişeler ortaya çıktı. Bu sebeple üçüncü dalga ile birlikte en çok merak edilen konuların başında PCR ve antikor testlerinin doğruluk payı ile aşının etkinliği geliyor.

PCR TESTLERİNDE GÖRÜNMÜYOR

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı ve Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ağaçfidan merak edilenleri anlattı. Son zamanlarda PCR ve antikor testlerine yönelik oluşan şüphelere ilişkin konuşan Prof. Dr. Ağaçfidan, "Klinik şüpheyle başvuranlarda PCR testlerimiz çok yüksek oranda doğruluk payı ile çalışıyor. Doğru olan test kitlerinin varyant bazlı değil, etken bazlı olması. Brezilya ve Güney Afrika varyantları sıklıkla saptanmazken, bulunduğumuz hafta itibarı ile Güney Afrika ve Brezilya varyantlarını da şüpheli pozitif olarak saptamaya başladık" dedi.

"SONUÇLAR İNCELENİYOR"

"Test kitleri varyant virüsleri kaçırıyor mu?" sorusuna ise profesör şu sözlerle yanıt verdi: "İngiltere varyantı son birkaç aydır baskın tür olarak hastalığın yayılmasına neden oluyor. Şu an için bizim gözlemlediğimiz hastaların yüzde 70'den fazlasının İngiltere varyantı olduğu şeklinde. Brezilya ve Güney Afrika varyantlarını da bu hafta itibariyle pozitif olarak saptamaya başladık. Elde ettiğimiz ve bizde saptanan şüpheli pozitif varyant verilerini ve klinik örnekleri doğrulama amacıyla Ankara'daki Halk Sağlığı Kurumu'nda gönderiyoruz. Sonuç doğrulamaları veya gen dizilimleri tamamen Halk Sağlığı Kurumu'nda incelenmekte."

"TÜRKİYE VARYANTI VAR YA DA YOK DİYEMEYİZ"

Prof. Dr. Ali Ağaçfidan, "Türkiye özgü varyant var riski var mı?" sorusunu ise "Alınan örneklerin genetik dizilimlerine bakılmalı. Türkiye'ye özgü bir varyant vardır veya yoktur diyecek durumda değiliz. Bunu kanıtlamak için moleküler testleri yapan araştırma merkezlerinin çaba sarf etmesi ve araştırma yapması gerekiyor." ifadeleriyle yanıtladı.