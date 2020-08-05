Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi
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Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi

Rus askeri uzman ve kimyacı Jeltonojko, Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe renkteki dumanların limandaki depolarda bulunan maddelerden kaynaklandığını, patlamanın kesinlikle askeri mühimmat veya havai fişek kaynaklı olmadığını belirtti.

05.08.2020 21:23 | Son Güncelleme: 05.08.2020 21:45

Bağımsız askeri uzman, kimyacı Doç. Oleg Jeltonojko, Sputnik'e açıklamasında, Beyrut'taki patlama anının fotoğraflarını değerlendirdi. Patlamanın askeri mühimmat olmadığını söyleyen Jeltonojko, patlama sırasında açığa çıkan pembe dumanın kaynağına ilişkin iddialara da yanıt verdi.

DUMAN NEDEN PEMBE RENKTİ?

Jeltonojko, "Beyrut'taki patlama karmaşık niteliğe sahip, birkaç aşamadan oluşuyordu. Dumanların pembe renkte olması, komşu depolarda bulunan maddelerin patlama dalgasıyla havaya kaldırılmış olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca patlama dalgasıyla havaya büyük miktarda su kaldırıldı, bunun da patlama sonucu oluşan ve gökyüzüne yükselen asıltının(bir sıvı karışımı) rengine etkisi oldu" ifadesini kullandı.

"ASKERİ MÜHİMMAT BÖYLE PATLAMAZ"

Uzman, "Şunu güvenle söyleyebilirim ki, askeri mühimmat veya endüstriyel patlayıcılar böyle patlamaz. Ayrıca havai fişek patlamasına da benzemiyor. En makul tahmin mineral gübrelerin patlaması" dedi.

Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre ölü sayısının 135 olduğunu, 5 binden fazla kişinin ise yaralandığını belirtti. Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.

Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi
Haber Yorumları (1)
OSMAN: Nalet olsun size hey batı ALLAH hepinizden büyüktür
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