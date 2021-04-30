Uzman Çavuşu darp eden 12 kişi yakalandı
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Uzman Çavuşu darp eden 12 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı / MÜBERRA ÇELEBİ - Haberler | 3. Sayfa

Uzman Çavuşu darp eden 12 kişi yakalandı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Uzman Çavuşu döverek gasp ettikleri iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Uzman Çavuşu darp eden 12 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Uzman Çavuşu döverek gasp ettikleri iddia edilen şüpheliler yakalandı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Muratlı-Müsellim karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; kimliği belirsiz kişilerce darp ve gasp edilen Jandarma Uzman Çavuş C.A., kafa travması geçirdi. Darp sonrası kendi imkanları ile hastaneye giden C.A. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki ilk müdahalesinin ardından kafa travması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde tedavisi yapılan uzman çavuş taburcu oldu.

Jandarmayı yaralayan ve gasp ettiği öne sürülen şüpheliler ise tek tek yakalandı. Jandarma Karakolu'nda işlemleri tamamlanan H.K., M.G., C.U., İ.A., İ.K., S.I., B.K., B.T., S.Ç., İ.K., P.K. ve U.K., bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muratlı Adliyesi'ne sevk edildi. Yağmalandığı ileri sürülen uzman çavuşa ait tabanca ele geçirilirken, telefonu ise parçalanmış halde bulundu.

Öte yandan, uzman çavuşu döverek silahını ve telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 12 şüphelinin sorgusu sürüyor. Adliye çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı.

Uzman Çavuşu darp eden 12 kişi yakalandı
Uzman Çavuşu darp eden 12 kişi yakalandı
Uzman Çavuşu darp eden 12 kişi yakalandı
Uzman Çavuşu darp eden 12 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜBERRA ÇELEBİ

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