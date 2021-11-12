Her yıl 12 Kasım tarihinde kutlanan uzman çavuşlar günü için bu yıl da sosyal medya üzerinden pek çok kutlama mesajı gelmeye devam ediyor. Neden 12 Kasım tarihinde kutlandığına dair net bir bilgiye ulaşılamayan uzman çavuşlar günü, bu mesleği icra eden kişiler için tebrik mesajları ile ihya oluyor. Uzman Çavuşlar Günü ne zaman?

UZMAN ÇAVUŞLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Bugün 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü olarak her yıl büyük bir coşku içinde kutlanıyor.

UZMAN ÇAVUŞ NEDİR?

Uzman çavuş, en az lise veya dengi okul mezunu olup muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayanlardan, muvazzaflık hizmetini müteakip Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik görev yerlerinde görev yapan, bu Kanun esaslarına göre istihdam edilenlerle, Yönetmelik'te belirtilen esaslara göre uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçirilen sözleşmeli personeldir.

Uzman çavuşlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde görev yaparlar. Ayrıca uzman erbaşlar Özel Kuvvetler Komutanlığında da görev yapabilmektedir. TSK'daki kuvvet komutanlıkları emrinde görevli personel ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrindeki personelin görev yerleri farklılık gösterse de, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 3'üncü maddesinde belirtildiği şekilde uzman çavuşların görev ve istihdam yerleri devamlılık arz eden teknik, kritik görev yerleri ya da çavuş kadro görev yerleridir.[1] Ayrıca Milli Savunma veya İçişleri Bakanlıklarınca onaylanan uzman onbaşı ve uzman çavuş kadroları her yıl yayımlanarak duyurulur. Uzman çavuşlar uzman onbaşı, sözleşmeli çavuş, çavuş, sözleşmeli onbaşı, onbaşı,sözleşmeli er ve erlerin üstü olup, cezaî müeyyideler ile yargılama usulü bakımından er ve erbaşların tâbi olduğu hükümlere tâbi olurlar.Uzman çavuşların, aynı rütbedeki diğer bir uzman çavuş ile aralarında astlık üstlük ilişkisi yoktur. Uzman erbaşlar, istihdam edildikleri kadro görevleri ile beraber 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda erbaşlar için belirtilen görevleri de yaparlar. (md. 15)

NASIL UZMAN ÇAVUŞ OLUNUR?

• TC vatandaşı olmak gerekir.

• Askerlik görevi süresince üstlerinden herhangi bir şikayet almamış olmak gerekir.

• Uzman çavuş mesleğine başvuru yapıldığında terhisin üzerinde 3 yıldan az süre geçmiş olmalıdır.

• Uzman çavuş olmak için yaş sınırı 25 yaştır. Bu nedenle başvuru yapılan yılın 1 Ocak tarihi itibarı ile 25 yaşını bitirmemiş olmak önemlidir.

• Önceki zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yedek subay, subay, astsubay, teğmen, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak görev yapmamış olunmalıdır.

• Er veya erbaş olarak askerlik yapmış olma şartı bulunmaktadır.

• Ortaokul, lise, yüksekokul ya da fakülte mezunu olmak gerekir.

• Uzman erbaş alımında bulunan branş ve sınıflar için aranan şartların sağlanması gerekir.

• Yapmış olduğunuz uzman çavuş müracaatının üzerinden 3 yıldan kısa süre geçmesi gerekir.

• Askerliğin yapıldığı süre zarfında Askeri Ceza Kanuna göre 148. Maddeden ceza alınmaması gerekir.

• Askeri hastaneden alınan sağlık raporlarına gereksinim bulunur.

• Askeriyenin belirlediği yeterli oranda boy ve kiloya sahip olunmalıdır. Bu oran en az 1.64, en fazla ise 2.10 cm şeklinde belirtilmektedir. Aynı zamanda boya göre uygun bir kiloya sahip olmakta önemlidir.

• Terör örgütü ya da çete gibi suç örgütleri gibi olaylar içinde bulunmamak şartı da bulunur.

• Başvuru sırasında askerliğe devam eden vatandaşlar birlik komutanı vesilesi ile hazırlanan nitelik belgesinde 80 ve üzerinde not alınmalıdır.

• Askerde uzman çavuş olarak kalmak istiyorsanız askerliğinizi yaptığınız süre zarfında uzman çavuş alımı için ilan verilirse başvuru yapmak için askerlik yani er hizmetinizi tamamlamış olmanız gerekmemektedir. Gerekli sınav ve uygulamalara katılım sağlar ve başarı kazandığınız takdirde uzman çavuşluk için eğitim alma yolunda ilerleyebilirsiniz.

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