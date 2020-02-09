Uzman Çavuş Yılmaz'ın sağlık duruyu iyiye gidiyor
Haberler » 3. Sayfa » Uzman Çavuş Yılmaz'ın sağlık duruyu iyiye gidiyor - Haberler

Uzman Çavuş Yılmaz'ın sağlık duruyu iyiye gidiyor

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan Kilisli Uzman Çavuş Hurşit Bünyamin Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

09.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:48
Uzman Çavuş Yılmaz'ın sağlık duruyu iyiye gidiyor

bölgesinde askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan Kilisli Uzman Çavuş Hurşit 'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.


Önceki günü Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş şehit olurken, Kilisli Uzman Çavuş Hurşit Bünyamin Yılmaz'ında bulunduğu 4 asker yaralanmıştı. Kilis Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi Muhtarı 'ın oğlu olan Uzman Çavuş Hurşit Bünyamin Yılmaz, yaralı olarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirildi. Yaralı uzman Çavuş'un babası İsmail Yılmaz'da Akçakale'ye gitti. İsmail Yılmaz, oğlu Hurşit Bünyamin Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade ederek, "Oğulum Hurşit Bünyamin Yılmaz'ın sağlık durumu iyi kendisiyle görüştüm. Oğlum, Tunceli Komando Tugay'ında 1 yıldır görev yapıyordu. Geçici olarak Suriye'ye gelmişti. Başta Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut, Milletvekillerimiz Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal'a, AK Parti İl Başkanımız Mehmet Murat Karataş'a ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler