Uzman Çavuş'un üzerine kurşun yağdıran sevgilisi "Beni aldattığını öğrendim"
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Uzman Çavuş'un üzerine kurşun yağdıran sevgilisi "Beni aldattığını öğrendim"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Seyrantepe'de birlikte yaşadığı Uzman Çavuş erkek arkadaşını tabancayla öldüren kadın adliyeye sevk edildi.

Seyrantepe'de birlikte yaşadığı Uzman Çavuş erkek arkadaşını tabancayla öldüren kadın adliyeye sevk edildi. Uzman Çavuş'un üzerine kurşun yağdırdığı öğrenilen kadının ifadesinde "Beni aldattığını öğrendim" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Çile Sokak'ta meydana gelmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım (26), bir süredir aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Gizem E. (30) tarafından Uzman Çavuş'un silahıyla öldürülmüştü. Olayın ardından Gizem E., Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüpheli buradaki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucu, evde 8-9 el ateş edildiği tespit edildi. Kurşunlardan 5'inin Zeynel Yıldırım'ın karın ve ayak bölgelerine geldiği öğrenildi.

"Aldattığını öğrendim"

Emniyette ifadesi alınan Gizem E.'nin Zeynel Yıldırım ile 8 ay önce internet üzerinden tanıştıkları öğrenildi. O dönemde Samsun'da yaşayan Gizem E. ve Zeynel Yıldırım İstanbul'a geldi ve aynı evde kalmaya başladı. Gizem E.'nin ifadesine göre Zeynel Yıldırım kendisine şiddet uygulamaya başladı. Gizem E. daha sonra Zeynel Yıldırım'ın kendisini aldattığını ve başkasıyla nişanlanmayı planladığını öğrendi. Bunun üzerine tartışmalar devam etti ve iddiaya göre Gizem E. intihar etmeye karar verdi. Polisin incelemeleri sonucu Gizem E.'nin evde bıraktığı intihar notu bulundu. Zanlının yazdığı belirlenen notta, "Bundan bir hafta önce bana tokat atarak boğazımı sıktı. Ağzımdan köpükler geldi. Daha sonra da beni darp etti. Vücudumda morluklar oluştu. Görüntüleri arkadaşım H. ve Ş.'ye gönderdim. İlişkimiz kasım 2020'de başlamıştı. Bir yola girmiştik. Sorunlar yaşamıştık. Bu süreçte beni darp etti, aşağıladı. Daha sonra beni aldattığını öğrendim. Çok konuştuk, uyardım ama düzelmedi. Her şeyin sorumlusu Zeynel'dir. Ş. Abla beni affet" dediği öğrenildi.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Gizem E., adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Uzman Çavuş'un üzerine kurşun yağdıran sevgilisi 'Beni aldattığını öğrendim'
Uzman Çavuş'un üzerine kurşun yağdıran sevgilisi 'Beni aldattığını öğrendim'
Uzman Çavuş'un üzerine kurşun yağdıran sevgilisi 'Beni aldattığını öğrendim'
Uzman Çavuş'un üzerine kurşun yağdıran sevgilisi 'Beni aldattığını öğrendim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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