Milli Savunma Bakanlığı acı haberi paylaştı: Bir uzman çavuş koronavirüse yenik düştü
Milli Savunma Bakanlığı, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'nda görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar'ın korona tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bir süredir Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören Taşpınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Hüseyin Taşpınar'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilirken defin işleminin öğle namazına müteakip Şuhut'un Demirbel Köyü'nde yapılacağı öğrenildi.
"TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI"
Üzücü haber, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından şu ifadelerle duyuruldu: Afyon Hava Meydan Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Hv. P. Uzm. Çvş. Hüseyin Taşpınar, COVID-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı