Milli Savunma Bakanlığı acı haberi paylaştı: Bir uzman çavuş koronavirüse yenik düştü

Bir süredir Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören Taşpınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Hüseyin Taşpınar'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilirken defin işleminin öğle namazına müteakip Şuhut'un Demirbel Köyü'nde yapılacağı öğrenildi.

"TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI"

Üzücü haber, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından şu ifadelerle duyuruldu: Afyon Hava Meydan Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Hv. P. Uzm. Çvş. Hüseyin Taşpınar, COVID-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı