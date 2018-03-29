Uzman Çavuş, Nikahını Kıydırıp Görev Yerine Döndü

Diyarbakır Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Mesut Sakallı, Tarsus ilçesinde nikahını kıydırdıktan sonra görev yerine döndü.

Yaklaşık 8 ay önce Diyarbakır'da göreve başlayan Sakallı (25), 2 yıl önce nişanlandığı Suzan Öçüm (23) ile hayatını birleştirmek için memleketi Tarsus'a geldi.

Sakallı ve nişanlısı Öçüm'ün nikahı, belediye tesislerinde, Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahmut Erin ile Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Kızılpınar'ın şahit olduğu törenle kıyıldı.

Nikah memuru Hasibe Seyman, mavi beresi ve asker kıyafetiyle nikahlanan Sakallı ile Öçüm'e mutluluklar diledi.

Binbaşı Erin de törende yaptığı konuşmada, Jandarma Genel Komutanlığının büyük bir aile olduğunu belirterek, "Jandarma ailesinin bir üyesi olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Sakallı bu mutlu gününde bizden nikah şahitliği istediler. Artık gelinimiz Suzan Öçüm de ailemizin bir üyesi olmuştur. Kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.

Sakallı, nikahının kıyılmasının ardından görev yaptığı Diyarbakır'a döndü.