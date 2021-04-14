Uzm. Dr. Bahattin Aydın: "Oruç tutmak isteyen diyabet hastaları doktorlarına mutlaka danışmalılar"
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Uzm. Dr. Bahattin Aydın: "Oruç tutmak isteyen diyabet hastaları doktorlarına mutlaka danışmalılar"

İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Haberler | Sağlık

Uzm. Dr. Bahattin Aydın: "Oruç tutmak isteyen diyabet hastaları doktorlarına mutlaka danışmalılar" Özel Dünyam Hastanesi İç Hastalıkları Doktoru Uzman Dr.

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Uzm. Dr. Bahattin Aydın: "Oruç tutmak isteyen diyabet hastaları doktorlarına mutlaka danışmalılar"

KAYSERİ - Özel Dünyam Hastanesi İç Hastalıkları Doktoru Uzman Dr. Bahattin Aydın, diyabet hastalarının oruç tutarken dikkat etmeleri gerekenler hakkında verdiği bilgilerde, "Oruç tutmak isteyen hastalar doktorlarına mutlaka danışmalılar" dedi.

İnsülin kullanan hastalar gibi ağızdan ilaç alan hastaların da doktorlarına danışarak oruç tutmaları gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Bahattin Aydın, "Ramazan ile birlikte bizi uzun bir açlık süresi bekliyor. Bu da kronik rahatsızlığı olan hastalarımız için bazı riskler oluşturabiliyor. Özellikle diyabet hastaları için uzun açlık süresinde dikkat edilmesi gerekmektedir. İnsülin kullanan hastalarımızın eğer ki oruç tutmayı düşünüyorlar ise mutlaka doktorlarına başvurmaları gerekmektedir. Çünkü insülin kullandıktan sonra hipoglisemi dediğimiz, şeker düşmesi gibi problemlerle karşılaşabilirler. Aynı şekilde hap kullanan hastalarımızda mutlaka Ramazan öncesi hekimleri ile irtibat halinde olmalıdırlar. Çünkü hastadan, hastaya kullandığı ilaçlara göre oruç tutup, tutamayacağı konusunda bilgilendirmesi gerekmektedir. Özellikle uzun açlık süresi sonrası böbreklerin korunması gerekiyor. İftar ile sahur arasında yeterli su tüketmek gerekmektedir" dedi.

Bahattin Aydın, iftardan 1-2 saat sonrasında sıvı tüketmenin reflü gibi hastalıkları engelleyeceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Uzun açlık sonrası hipoglisemi gibi problemlerle karşılaşabiliriz. Hipoglisemi dediğimizde rahatsızlık ise halsizlik, yorgunluk, ani başlayan soğuk terleme, ellerde titreme ve çarpıntı hissi oluşuyor ise şekerinin düşme ihtimali vardır. Böyle bir durumda hasta hem şekerini ölçmelidir. Eğer şekeri düşük ise küp şeker ya da tatlı bir şeylerle hipogliseminin semptomlarını gidermek zorundadır. Sonrasında da oruç tutup, tutamayacağını konusunda hekimi ile irtibatta olması hastanın yararına olacaktır. Ancak uzun açlık süresi bazı hastalarımız için risk oluşturmaktadır. Ramazanda iftar yaptıktan sonra hemen çay içme gibi bir alışkanlığımız var. Hemen bir şeyler içme yerine en azından 1-2 saatlik mide boşalmasını beklememiz lazım. Aksi halde reflü, mide arısı gibi semptomlar ile karşılaşabiliriz. Yine sahurdan sonrada hemen yattığımız zaman reflü şikayetlerimiz artabilir. Sahur yaptıktan sonra mutlaka yaklaşık 1 saat, mümkünse 2 saat kadar bekleyip öyle uyumamız gerekiyor. İftar ile sahur arasında da yeterli sıvı tüketimini önermekteyiz."

Uzm. Dr. Bahattin Aydın: 'Oruç tutmak isteyen diyabet hastaları doktorlarına mutlaka danışmalılar'
Uzm. Dr. Bahattin Aydın: 'Oruç tutmak isteyen diyabet hastaları doktorlarına mutlaka danışmalılar'
Uzm. Dr. Bahattin Aydın: 'Oruç tutmak isteyen diyabet hastaları doktorlarına mutlaka danışmalılar'
Uzm. Dr. Bahattin Aydın: 'Oruç tutmak isteyen diyabet hastaları doktorlarına mutlaka danışmalılar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN

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