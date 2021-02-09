Uzm. Dr. Ali Fuat Serpen kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle!
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ali Fuat Serpen bugün yayınlanacak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu. Uzm. Dr. Ali Fuat Serpen kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle!
Sevilen sabah programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına 9 şubat tarihinde Uzm. Dr. Ali Fuat Serpen katılacak. Uzm. Dr. Ali Fuat Serpen kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 9 Şubat konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle!
UZM. DR. ALİ FUAT SERPEN KİMDİR?
Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayan Uzm. Dr. Ali Fuat Serpen, htisasını ise,Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi tamamladıktan sonra Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmuştur. Bakırköy'de kliniği bulunan başarılı isim 2015 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimimi uzmanlık diplomasını aldı.
DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 9 ŞUBAT KONUKLARI KİMLER?
Nur Ertürk,
Uzm. Dr. Ali Fuat Serpen,
İpek Tanrıyar