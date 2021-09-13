Uzi - Krvn sözleri! Uzi - Kervan (Kardeşim Helikopter) şarkı sözleri nelerdir? 'Kardeşim Helikopter' tüm sözleri! - Haberler
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Uzi - Krvn sözleri! Uzi - Kervan (Kardeşim Helikopter) şarkı sözleri nelerdir? 'Kardeşim Helikopter' tüm sözleri!

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Uzi - Krvn sözleri! Uzi - Kervan (Kardeşim Helikopter) şarkı sözleri nelerdir? 'Kardeşim Helikopter' tüm sözleri!

Uzi'nin en çok dinlenen şarkılarından birisi olan Krvn (Kardeşim Helikopter) kısa sürede 30 milyondan fazla dinlendi. Bunun ardından şarkının sözleri merak edildi. Peki, Kardeşim Helikopter sözleri nelerdir? Uzi - Krvn şarkı sözleri nedir? Uzi - Kervan (Kardeşim Helikopter) tüm şarkı sözleri haberimizde...

Uzi - Kervan (Kardeşim Helikopter) şarkısının sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.

UZİ - KERVAN (KARDEŞİM HELİKOPTER) ŞARKI SÖZLERİ

Gel bak'iy'im buraya, yine geldik mekâna; hadi bakalım Yasin! Hahaha

*****

Her an dönebilir devran (Prr)

Kervan, bu gece de kervan (Woo)

Derman, dolusunu ver lan (Ya, ya, ya, ya)

Şirketim giydiriyo' dızoları Nike'dan

Her an dönebilir devran (Prr)

Kervan, bu gece de kervan (Woo)

Derman, dolusunu ver lan (Ya, ya, ya, ya)

Şirketim giydiriyo' dızoları Nike'dan

*****

Sataşabilirim sana bu gece

Arıyo'sak açma, sapıtıyo'z iyice (Kado)

Yanaşabilirim hani yanına

Unuturum yolu, beni bırak hadi evime (Sayko)

Dolaşıyo' şehri yedi makina

Sarılırken dikkat et canoların belin? (Ey, ey)

Kapatıyo'm suratımı kayıta

Bi' şekilde bulup h?men yapıyo'lar GBT (Prr)

Yine bi' çözüme varamadık zaten

Evimiz kira, buna yetiyoruz anca (Yeah)

Beni sal, önümü göremem birader

Ölüme alışamadım, deniyorum hâlâ (Yeah)

*****

Bu kadar dert yaşanır mı?

23 yaşımıza bastık, yakaladı kartel (Prr)

İşimizi çözüyo' bi' tabanca ve maske (Prr)

Başarırsam belki benle gururlanır annem (Prr)

*****

Her an dönebilir devran (Prr)

Kervan, bu gece de kervan (Woo)

Derman, dolusunu ver lan (Ya, ya, ya, ya)

Şirketim giydiriyo' dızoları Nike'dan

Her an dönebilir devran (Prr)

Kervan, bu gece de kervan (Woo)

Derman, dolusunu ver lan (Ya, ya, ya, ya)

Şirketim giydiriyo' dızoları Nike'dan

*****

Bunu al, yeni gönder (Prr)

Kardeşim helikopter (Pat, pat)

"Yat yere." dedi amca

Mekânda kişi başı dört karı anca rüyanda

Alkol bi' yanda, kurusu elimde; gümüş dişimde, altın cebimde

Üzerim ben seni, hemen sevinme

Soğuyorum mücadele olmadan işte

Varsa her işte bi' hayır

Güzelim, bu geceyi benim için ayır Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Ya da git, kapsın paralı bi' ayı

N'apsın, herkes yolunda

Günü hatırlamam gece sonunda

Hatun Porsche, ben direksiyonundayım

Yavaş olamam, vites sonunda

*****

He-her an dönebilir devran (Prr)

Kervan, bu gece de kervan (Woo)

Derman, dolusunu ver lan (Ya, ya, ya, ya)

Şirketim giydiriyo' dızoları Nike'dan

Her an dönebilir devran (Prr)

Kervan, bu gece de kervan (Woo)

Derman, dolusunu ver lan (Ya, ya, ya, ya)

Şirketim giydiriyo' dızoları Nike'dan

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Haber: Uzi - Krvn sözleri! Uzi - Kervan (Kardeşim Helikopter) şarkı sözleri nelerdir? 'Kardeşim Helikopter' tüm sözleri! - Haberler
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