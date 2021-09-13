Uzi - Krvn sözleri! Uzi - Kervan (Kardeşim Helikopter) şarkı sözleri nelerdir? 'Kardeşim Helikopter' tüm sözleri!
Uzi'nin en çok dinlenen şarkılarından birisi olan Krvn (Kardeşim Helikopter) kısa sürede 30 milyondan fazla dinlendi. Bunun ardından şarkının sözleri merak edildi. Peki, Kardeşim Helikopter sözleri nelerdir? Uzi - Krvn şarkı sözleri nedir? Uzi - Kervan (Kardeşim Helikopter) tüm şarkı sözleri haberimizde...
Uzi - Kervan (Kardeşim Helikopter) şarkısının sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.
UZİ - KERVAN (KARDEŞİM HELİKOPTER) ŞARKI SÖZLERİ
Gel bak'iy'im buraya, yine geldik mekâna; hadi bakalım Yasin! Hahaha
*****
Her an dönebilir devran (Prr)
Kervan, bu gece de kervan (Woo)
Derman, dolusunu ver lan (Ya, ya, ya, ya)
Şirketim giydiriyo' dızoları Nike'dan
Her an dönebilir devran (Prr)
Kervan, bu gece de kervan (Woo)
Derman, dolusunu ver lan (Ya, ya, ya, ya)
Şirketim giydiriyo' dızoları Nike'dan
*****
Sataşabilirim sana bu gece
Arıyo'sak açma, sapıtıyo'z iyice (Kado)
Yanaşabilirim hani yanına
Unuturum yolu, beni bırak hadi evime (Sayko)
Dolaşıyo' şehri yedi makina
Sarılırken dikkat et canoların belin? (Ey, ey)
Kapatıyo'm suratımı kayıta
Bi' şekilde bulup h?men yapıyo'lar GBT (Prr)
Yine bi' çözüme varamadık zaten
Evimiz kira, buna yetiyoruz anca (Yeah)
Beni sal, önümü göremem birader
Ölüme alışamadım, deniyorum hâlâ (Yeah)
*****
Bu kadar dert yaşanır mı?
23 yaşımıza bastık, yakaladı kartel (Prr)
İşimizi çözüyo' bi' tabanca ve maske (Prr)
Başarırsam belki benle gururlanır annem (Prr)
*****
Her an dönebilir devran (Prr)
Kervan, bu gece de kervan (Woo)
Derman, dolusunu ver lan (Ya, ya, ya, ya)
Şirketim giydiriyo' dızoları Nike'dan
Her an dönebilir devran (Prr)
Kervan, bu gece de kervan (Woo)
Derman, dolusunu ver lan (Ya, ya, ya, ya)
Şirketim giydiriyo' dızoları Nike'dan
*****
Bunu al, yeni gönder (Prr)
Kardeşim helikopter (Pat, pat)
"Yat yere." dedi amca
Mekânda kişi başı dört karı anca rüyanda
Alkol bi' yanda, kurusu elimde; gümüş dişimde, altın cebimde
Üzerim ben seni, hemen sevinme
Soğuyorum mücadele olmadan işte
Varsa her işte bi' hayır
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Ya da git, kapsın paralı bi' ayı
N'apsın, herkes yolunda
Günü hatırlamam gece sonunda
Hatun Porsche, ben direksiyonundayım
Yavaş olamam, vites sonunda
*****
He-her an dönebilir devran (Prr)
Kervan, bu gece de kervan (Woo)
Derman, dolusunu ver lan (Ya, ya, ya, ya)
Şirketim giydiriyo' dızoları Nike'dan
Her an dönebilir devran (Prr)
Kervan, bu gece de kervan (Woo)
Derman, dolusunu ver lan (Ya, ya, ya, ya)
Şirketim giydiriyo' dızoları Nike'dan