UZI - CINDY sözleri! Uzi CINDY şarkı sözleri nelerdir?
Uzi'nin yeni şarkısı Cindy geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı çıktığı andan itibaren oldukça beğeni topladı. Çok kısa sürede toplamda binlerce izlenme ve beğeni alan Cindy adlı şarkının sözleri merak edildi. Peki, Uzi Cindy sözleri! Uzi Cindy şarkı sözleri nelerdir? Cindy rap şarkısı sözleri nedir?
Uzi Cindy sözleri merak edilen rap şarkı sözlerinin başında geliyor. Peki, Uzi Cindy sözleri! Cindy şarkı sözleri nelerdir? Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Uzi'nin yeni şarkısı Cindy'e dair merak edilen tüm bilgiler. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
UZI - CINDY ŞARKI SÖZLERİ
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insanı silmeyi edindim yetenek olarak
yılansın sanki bu bedene dolanan
bu kadar yanılmış olamam
*
Tabi ya gitmek de seçenek git de bu elimi *** kanına bulama
O kadar konuştum anlardı çeyreği konuşsam duvara doğru
*
Kimin için varsın senin için varken ben
Kendin için olsun bence insanlarla mesafen
Nasılsa biz koşardık tüm insanlar yürürken
Ben seni seçtim bi köşede krallığım dururken
*
Seçenek kalmadı maalesef gidicen arkana bakmadan
Bi diyeceğim olucak ilk karşılaşmada vericem hakkını söyle bi kaç para
Ve harbi helal bu kazandım ortaya bi kurşun saçmadan valla bak
Tahminin doğruymuş yetenek akıyo paçamdan bakamam aşağıdan
*
Önüm açık yapışanlar dolu senin kadar yakışan biri yok dedim bu kez bıraktım rahat onu
Bu Yürekte artık yeri yok
Bigün eğer geri dönerse chavo verceği kararı biliyor
Gönlüm rahat *** sağlığımı
Şuan aklıma ara ara geliyor
*
Kırdım kalemini cindy bebek harca zaman üzülerek
Gülümse daha günü gün et birazcık ağırız ölene dek
Maalesef tutmadın sözünü pek istemem duymayı sesini bak
İstemem seninle anım olsun olduğum tüm fotoğrafları yak