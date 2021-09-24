UZI - CINDY sözleri! Uzi CINDY şarkı sözleri nelerdir?

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UZI - CINDY ŞARKI SÖZLERİ

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insanı silmeyi edindim yetenek olarak

yılansın sanki bu bedene dolanan

bu kadar yanılmış olamam

*

Tabi ya gitmek de seçenek git de bu elimi *** kanına bulama

O kadar konuştum anlardı çeyreği konuşsam duvara doğru

*

Kimin için varsın senin için varken ben

Kendin için olsun bence insanlarla mesafen

Nasılsa biz koşardık tüm insanlar yürürken

Ben seni seçtim bi köşede krallığım dururken

*

Seçenek kalmadı maalesef gidicen arkana bakmadan

Bi diyeceğim olucak ilk karşılaşmada vericem hakkını söyle bi kaç para

Ve harbi helal bu kazandım ortaya bi kurşun saçmadan valla bak

Tahminin doğruymuş yetenek akıyo paçamdan bakamam aşağıdan

*

Önüm açık yapışanlar dolu senin kadar yakışan biri yok dedim bu kez bıraktım rahat onu

Bu Yürekte artık yeri yok

Bigün eğer geri dönerse chavo verceği kararı biliyor

Gönlüm rahat *** sağlığımı

Şuan aklıma ara ara geliyor

*

Kırdım kalemini cindy bebek harca zaman üzülerek

Gülümse daha günü gün et birazcık ağırız ölene dek

Maalesef tutmadın sözünü pek istemem duymayı sesini bak

İstemem seninle anım olsun olduğum tüm fotoğrafları yak

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