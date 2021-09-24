UZI - CINDY sözleri! Uzi CINDY şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UZI - CINDY sözleri! Uzi CINDY şarkı sözleri nelerdir?

Haberler.com - Haberler | Gündem
UZI - CINDY sözleri! Uzi CINDY şarkı sözleri nelerdir?

Uzi'nin yeni şarkısı Cindy geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı çıktığı andan itibaren oldukça beğeni topladı. Çok kısa sürede toplamda binlerce izlenme ve beğeni alan Cindy adlı şarkının sözleri merak edildi. Peki, Uzi Cindy sözleri! Uzi Cindy şarkı sözleri nelerdir? Cindy rap şarkısı sözleri nedir?

Uzi Cindy sözleri merak edilen rap şarkı sözlerinin başında geliyor. Peki, Uzi Cindy sözleri! Cindy şarkı sözleri nelerdir? Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Uzi'nin yeni şarkısı Cindy'e dair merak edilen tüm bilgiler. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

UZI - CINDY ŞARKI SÖZLERİ

Küçükken anladım o boşluk ne demek Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

insanı silmeyi edindim yetenek olarak

yılansın sanki bu bedene dolanan

bu kadar yanılmış olamam

*

Tabi ya gitmek de seçenek git de bu elimi *** kanına bulama

O kadar konuştum anlardı çeyreği konuşsam duvara doğru

*

Kimin için varsın senin için varken ben

Kendin için olsun bence insanlarla mesafen

Nasılsa biz koşardık tüm insanlar yürürken

Ben seni seçtim bi köşede krallığım dururken

*

Seçenek kalmadı maalesef gidicen arkana bakmadan

Bi diyeceğim olucak ilk karşılaşmada vericem hakkını söyle bi kaç para

Ve harbi helal bu kazandım ortaya bi kurşun saçmadan valla bak

Tahminin doğruymuş yetenek akıyo paçamdan bakamam aşağıdan

*

Önüm açık yapışanlar dolu senin kadar yakışan biri yok dedim bu kez bıraktım rahat onu

Bu Yürekte artık yeri yok

Bigün eğer geri dönerse chavo verceği kararı biliyor

Gönlüm rahat *** sağlığımı

Şuan aklıma ara ara geliyor

*

Kırdım kalemini cindy bebek harca zaman üzülerek

Gülümse daha günü gün et birazcık ağırız ölene dek

Maalesef tutmadın sözünü pek istemem duymayı sesini bak

İstemem seninle anım olsun olduğum tüm fotoğrafları yak

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ersoy Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Gündeş Oğuzhan Koç İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Mustafa Denizli Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Boris Johnson
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: UZI - CINDY sözleri! Uzi CINDY şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 14:05:09. #1.12#