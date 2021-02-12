Üzerlerine traktör sürerek babayı yaralayıp, oğlunu öldüren sanıklar hakim karşısında
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Üzerlerine traktör sürerek babayı yaralayıp, oğlunu öldüren sanıklar hakim karşısında

12.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:51
Üzerlerine traktör sürerek babayı yaralayıp, oğlunu öldüren sanıklar hakim karşısında

KONYA'da çıkan kavgada üzerine traktör sürerek Rahim Eken (24) ölümüne, babası Mustafa Eken'in (56) de yaralanmasına neden olan akraba tutuklu Hüseyin Öz, Emirhan Öz, Fatih Öz ve tutuksuz sanık Sezai Öz'ün yargılanmasına devam edildi.

KONYA'da çıkan kavgada üzerine traktör sürerek Rahim Eken (24) ölümüne, babası Mustafa Eken'in (56) de yaralanmasına neden olan akraba tutuklu Hüseyin Öz, Emirhan Öz, Fatih Öz ve tutuksuz sanık Sezai Öz'ün yargılanmasına devam edildi. Traktörü kullandığı öne sürülen Hüseyin Öz, ifadesinde, "Her şey aşikar, ben orada ölümden döndüm. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Olay, 4 Temmuz 2019 tarihinde saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesine bağlı Divanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Rahim Eken ve babası Mustafa Eken tarlada çalıştıkları sırada iddiaya göre, aralarında husumet olan Sezai Öz, Hüseyin Öz, Emirhan Öz ve Fatih Öz geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada Hüseyin Öz, traktöre binerek çalıştırıp, baba ile oğlunun üzerine sürdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Rahim Eken'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Eken ise ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olay sonrası kaçan yaralı şüpheliler ise Konya Beyhekim Devlet Hastanesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı.  YARGILANMALARINA DEVAM EDİLDİKonya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hüseyin Öz, Emirhan Öz ve Fatih Öz, SEGBİS sistemi ile bağlandı. Tutuksuz olarak yargılanan Sezai Öz ise mahkemede hazır bulundu. Sezai Öz, mahkemedeki ifadesinde "Karşı taraf sürekli yalan söylüyor. Mahkemeyi yanıltmak istiyorlar. Beraatimi istiyorum" dedi. Tutuklu olarak yargılanan Fatih Öz de, olayda kendisini korumaya çalıştığını ve tahliyesini talep ettiğini belirtti. Emirhan Öz ise, "Tek suçum Mustafa Eken'e yumruk atmak. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.Traktörle Rahim Eken'in ölümüne sebep olduğu öne sürülen Hüseyin Öz de, "Yolumuzu kestiler, bizi rezil ettiler. Ben olaya sonradan dahil oldum. Ben geldiğimde kavga ediyorlardı. Her şey aşikar ben orada ölümden döndüm. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. 

Mahkeme heyeti, 112 Çağrı Merkezi'nde alınan ses kayıtlarının incelenmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.


Üzerlerine traktör sürerek babayı yaralayıp, oğlunu öldüren sanıklar hakim karşısında
Üzerlerine traktör sürerek babayı yaralayıp, oğlunu öldüren sanıklar hakim karşısında
Üzerlerine traktör sürerek babayı yaralayıp, oğlunu öldüren sanıklar hakim karşısında
Üzerlerine traktör sürerek babayı yaralayıp, oğlunu öldüren sanıklar hakim karşısında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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