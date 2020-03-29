Üzerine yıldırım düşen çoban hayatını kaybetti
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Darende, Malatya, 3. Sayfa

Üzerine yıldırım düşen çoban hayatını kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde hayvan otlatan çoban, yıldırımın düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

29.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:10
Üzerine yıldırım düşen çoban hayatını kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde hayvan otlatan çoban, yıldırımın düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Nurkuyusu Mahallesi'nde yaşanan olayda, 36 yaşındaki Muhammed Bulut tarlada koyunlarını otlattığı esnada sağanak yağış başlayınca eve dönmek için yola çıktı. Bu sırada yıldırımın düşmesi sonucu Muhammed Bulut olay yerinde hayatını kaybederken 15 koyunu da telef oldu. Olay sırasında Bulut'un 6 yaşındaki oğlunun ileride olması nedeniyle olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Durumun haber alınmasının ardından bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Bulut'un Nurkuyusu Muhtarı Osman Bulut'un kardeşi olduğu öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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