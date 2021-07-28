Üzerine taş düşen otomobille duvara çarptığı kazada öldü
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Üzerine taş düşen otomobille duvara çarptığı kazada öldü

Üzerine taş düşen otomobille duvara çarptığı kazada öldü
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

ORDU'nun Gölköy ilçesinde, istinat duvarından taş düşmesiyle kontrolünü kaybettiği otomobille duvara çarpan Aytekin Duran (52), hayatını kaybetti.

ORDU'nun Gölköy ilçesinde, istinat duvarından taş düşmesiyle kontrolünü kaybettiği otomobille duvara çarpan Aytekin Duran (52), hayatını kaybetti.

Kaza, gece ilçeye bağlı Refahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Altınordu ilçesinden Gölköy'e giden Aytekin Duran yönetimindeki 52 HD 581 plakalı otomobilin üzerine, istinat duvarından kopan taş düştü. Bu sırada Duran'ın kontrolünden çıkan otomobil, duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aytekin Duran'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Üzerine taş düşen otomobille duvara çarptığı kazada öldü
Üzerine taş düşen otomobille duvara çarptığı kazada öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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