Üzerine baza kapağı düşen 7 yaşındaki Bahar kurtarılamadı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Amasya'da, oyuncağını almak isterken üzerine düşen baza kapağının altında kalıp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bahar Karadayı (7), son yolculuğa uğurlandı. Bahar için Şeyhcui Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Babası Haldun Karadayı, kızının tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Anne Dilek Karadayı ise güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından Bahar Karadayı, gözyaşlarıyla Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.