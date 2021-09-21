Üzerine baza kapağı düşen 7 yaşındaki Bahar kurtarılamadı (2) - Haberler
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Üzerine baza kapağı düşen 7 yaşındaki Bahar kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel
Üzerine baza kapağı düşen 7 yaşındaki Bahar kurtarılamadı (2)

TOPRAĞA VERİLDİAmasya'da, oyuncağını almak isterken üzerine düşen baza kapağının altında kalıp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bahar Karadayı (7), son yolculuğa uğurlandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Amasya'da, oyuncağını almak isterken üzerine düşen baza kapağının altında kalıp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bahar Karadayı (7), son yolculuğa uğurlandı. Bahar için Şeyhcui Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Babası Haldun Karadayı, kızının tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Anne Dilek Karadayı ise güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından Bahar Karadayı, gözyaşlarıyla Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Üzerine baza kapağı düşen 7 yaşındaki Bahar kurtarılamadı (2)

Üzerine baza kapağı düşen 7 yaşındaki Bahar kurtarılamadı (2)

Üzerine baza kapağı düşen 7 yaşındaki Bahar kurtarılamadı (2)

Üzerine baza kapağı düşen 7 yaşındaki Bahar kurtarılamadı (2)

Üzerine baza kapağı düşen 7 yaşındaki Bahar kurtarılamadı (2)

Üzerine baza kapağı düşen 7 yaşındaki Bahar kurtarılamadı (2)

Üzerine baza kapağı düşen 7 yaşındaki Bahar kurtarılamadı (2)

Üzerine baza kapağı düşen 7 yaşındaki Bahar kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Son Dakika Haberleri
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Haber: Üzerine baza kapağı düşen 7 yaşındaki Bahar kurtarılamadı (2) - Haberler
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