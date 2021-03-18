Üzerinden düştüğü hamağın ipi boynuna dolanan 14 yaşındaki Hakan, kurtarılamadı
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Üzerinden düştüğü hamağın ipi boynuna dolanan 14 yaşındaki Hakan, kurtarılamadı

18.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:37
Üzerinden düştüğü hamağın ipi boynuna dolanan 14 yaşındaki Hakan, kurtarılamadı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 14 yaşındaki Abdülhamid Hakan Kurt, üzerinden düştüğü hamağın ipinin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 14 yaşındaki Abdülhamid Hakan Kurt, üzerinden düştüğü hamağın ipinin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.

Nazilli ilçesine bağlı kırsal İsabeyli Mahallesi'nde geçen salı günü yaşanan acı olayda,  Abdülhamid Hakan Kurt, sallandığı hamaktan dengesini kaybedip, düştü. Ancak hamağın ipi boynuna dolandı. Nefessiz kalan çocuğun kalbi durdu. Yakınları tarafından fark edilen Kurt, ihbar üzerine gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 gündür yoğun bakımda olan Abdülhamid Hakan Kurt, doktorların tüm çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti.


- Aydın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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