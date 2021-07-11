Üzerindeki paraların hepsi sahte çıktı
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Üzerindeki paraların hepsi sahte çıktı

Üzerindeki paraların hepsi sahte çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sahte para dağıtımı yaptığı belirlenen şahsın üzerinden çıkan 2 bin 645 liranın tümünün sahte olduğu anlaşıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sahte para dağıtımı yaptığı belirlenen şahsın üzerinden çıkan 2 bin 645 liranın tümünün sahte olduğu anlaşıldı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde sahte para dağıtımı yaptığı belirlenen B.Ç.'yi takibe aldı. Polis ekipleri tarafından durdurulan B.Ç.'nin üzerinde 36 adet sahte 50 lira, 8 adet sahte 100 lira, 2 adet sahte 20 lira ve 1 adet sahte 5 lira olmak üzere toplam 2 bin 645 lira sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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