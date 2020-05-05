Uzayda Çekilecek İlk Film Olacak (Elon Musk ve Tom Cruise Başrolde)
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Uzayda Çekilecek İlk Film Olacak (Elon Musk ve Tom Cruise Başrolde)

Uzayda Çekilecek İlk Film Olacak (Elon Musk ve Tom Cruise Başrolde)
05.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:44

Uzayda geçen filmlere bir yenisi ekleniyor ancak bu sefer film gerçekten uzayda çekilecek. Uzayda çekilecek ilk film için Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile yılların eskitemediği oyuncu Tom Cruise bir araya geldi.

Uzayda geçen filmlere bir yenisi ekleniyor ancak bu sefer film gerçekten uzayda çekilecek. Uzayda çekilecek ilk film için Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile yılların eskitemediği oyuncu Tom Cruise bir araya geldi. Uzayda film projesinin detayları haberimizde.

Uzayda Çekilen İlk Film Olacak

Uzay filmlerine çok yakında bir yenisi eklenecek. Uzayda çekimi gerçekleştirilecek ilk film projesinde öne çıkan isimler tahmin edileceği üzere ünlü aktör Tom Cruise ile uzay denildiğinde ilk akla gelen isimlerden Elon Musk.

Deadline'ın geçtiği habere göre, Tom Cruise ve Elon Musk'ın Space X'in NASA ile uzayda çekilecek ilk film -aksiyon macera- olacak projesinde kimin/kimlerin imzasının olacağını henüz bilmiyoruz. Filmin nasıl çekileceği ve konusunun ne olacağı belirsizliğini koruyor. Proje için herhangi bir yönetmen veya senaristin ismi de geçmiyor. Kesin olansa, Tom Cruise'un Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) seri filmindeki gibi tehlikeli sahnelerde dublör kullanmayacak olması. Tom Cruise için bugüne kadarki en çılgın proje diyebiliriz.

Uzayda çekilecek ilk filmin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Mission Impossible 7 ve 8 filmi ile bağlantılı olmadığı da bilinenler arasında.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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