Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Trump'ı İstanbul'a davet ettik

Zelenski'den Trump'a İstanbul daveti! İlk önce Erdoğan ile görüşecek
Berke Özer 2 yıllık imzayı attı

Resmi açıklama geldi! Berke 2 yıllık imzayı attı

Uzay Yolcuları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uzay Yolcuları filmi ne zaman, nerede çekildi?

Uzay Yolcuları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uzay Yolcuları filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Uzay Yolcuları filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Uzay Yolcuları konusu, özeti ve Uzay Yolcuları oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Uzay Yolcuları filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Uzay Yolcuları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Uzay Yolcuları filmini izleyecek olanların merak ettiği Uzay Yolcuları konusu nedir, Uzay Yolcuları oyuncuları kimler ve Uzay Yolcuları özeti gibi konuları inceliyoruz.

UZAY YOLCULARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Pratt'in ilaç ayarlı uykusundan erken uyanan bir uzay yolcusu olan tamirci Jim Preston'ı canlandırdığı yapımda, Lawrence ise Pratt'in karakteri tarafından yalnız kalmamak için uyandırılan bir diğer yolcu olan New Yorklu yazar Aurora'yı canlandıracak. İkili bu süreçte birbirlerine aşık olsalar da Preston'ın Aurora'nın 100 yıl erken uyandırmış olmasının sebebi olduğunun ortaya çıkması ve gemideki büyük bir teknik arıza ikisi arasındaki gerilimin yükselmesine sebep olacak.

UZAY YOLCULARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen'

UZAY YOLCULARI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapım Yılı : 2016

Çekimler. Ana çekimler Eylül 2015'te Atlanta, Georgia'da başladı. Çekimler bazen tüm gün boyunca sadece iki başrolün etrafında gerçekleşti. Çekimler 12 Şubat 2016'da tamamlandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masasında olacak mı? Trump İstanbul kararını verdi
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Şampiyon takım ona emanet! Süper Lig'e geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.