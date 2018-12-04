Uzay ve Yer Teleskoplarıyla 100'den Fazla Öte Gezegen Ortaya Çıkarıldı

Gök bilimcilerin, uzay ve yer teleskoplarını kullanarak sadece 3 ayda 100'den fazla öte gezegeni ortaya çıkardığı bildirildi.

ScienceDaily'nin haberine göre, Tokyo Üniversitesi ve Ulusal Doğa Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı Astrobiyoloji Merkezi'nden uluslararası bir ekip, uzay ve yer teleskoplarından faydalanarak 3 ay içinde 104 öte gezegeni açığa çıkardı.

Çalışma sırasında gök bilimcilerin 227 adayı incelediği ve 104'nün gerçekten öte gezegen olduğunu doğruladığı belirtildi.

Öte gezegenlerden 7'sinin 24 saatten daha az süren, çok kısa yörüngesel dönüşlere sahip olduğu dikkati çekerken, yörüngelerinde dönüşlerini çok kısa sürede tamamlayan bu öte gezegenlerin oluşum sürecinin belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

Gök bilimcilerin ortaya çıkardığı öte gezegenler arasında düşük kütleli kayalık, Dünya'nın iki katı kütleye sahip ve gezegen sistemlerine dahil olanların bulunduğu belirtildi.