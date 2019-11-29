Uzay Günlükleri: 'Uzayda tamir yapmak adeta açık kalp ameliyatı gibi'

29.11.2019 07:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 07:26

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) altı aylık misyonu boyunca yaşadıklarını paylaşmaya devam ediyor.



Bu bölümde Parmitano, hava geçirmez odada NASA astronotu Andrew Morgan ile birlikte yakında yapacakları uzay yürüyüşünü anlatıyor. Euronews.com'da Görüntüle