Uzay Günlükleri: 'Uzayda tamir yapmak adeta açık kalp ameliyatı gibi'
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Uzay Günlükleri: 'Uzayda tamir yapmak adeta açık kalp ameliyatı gibi'

ESA astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki altı aylık misyonu boyunca yaşadıklarını paylaşmaya devam ediyor. Bu bölümde Parmitano, hava geçirmez odada NASA astronotu Andrew Morgan ile birlikte yakında yapacakları uzay yürüyüşünü anlatıyor

29.11.2019 07:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 07:26
Uzay Günlükleri: 'Uzayda tamir yapmak adeta açık kalp ameliyatı gibi'

(ESA) astronotu ve uzay muhabiri Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) altı aylık misyonu boyunca yaşadıklarını paylaşmaya devam ediyor.


Bu bölümde Parmitano, hava geçirmez odada NASA astronotu Andrew Morgan ile birlikte yakında yapacakları uzay yürüyüşünü anlatıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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