Uzay Günlükleri: Astronotlar ilk uzay uçuşları öncesinde neden otobüsün arka tekerleğine işiyor?
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilginç serüvenini euronews izleyicilerine aktarmaya devam ediyor. Astronotlar neden ilk uçuşları öncesi kendilerini uzay mekiğine taşıyan otobüsün arka tekerleğine işiyor? Bu ilginç gelenek Yuri Gagarin'den miras
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Euronews için çektiği özel görüntüleri Uzay Günlükleri'nde yayınlamaya devam ediyoruz...
İtalyan astronot, Ay'a iniş gerçekleştiren Apollo görevlerinin 50'nci yıl dönümü olan 20 Temmuz'da Dünya yörüngesinde başlayacak 6 aylık Beyond görevindeki üçüncü serüvenini euronews izleyicileriyle paylaşıyor. Euronews.com'da Görüntüle