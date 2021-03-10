Uzatmalarda deplasman golü kuralı geçerli mi? İddaa maç sonucu uzatmalar dahil mi? Sıradaki gol uzatmalarda geçerli mi?
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Uzatmalarda deplasman golü kuralı geçerli mi? İddaa maç sonucu uzatmalar dahil mi? Sıradaki gol uzatmalarda geçerli mi?

10.03.2021 04:44 | Son Güncelleme: 10.03.2021 04:47
Uzatmalarda deplasman golü kuralı geçerli mi? İddaa maç sonucu uzatmalar dahil mi? Sıradaki gol uzatmalarda geçerli mi?

Uzatmalarda deplasman golü kuralı geçerli mi? İddaa maç sonucu uzatmalar dahil mi? Sıradaki gol uzatmalarda geçerli mi? spor severler merak ediyor.

İUzatmalarda deplasman golü kuralı geçerli mi? İddaa maç sonucu uzatmalar dahil mi? Sıradaki gol uzatmalarda geçerli mi? sorusunun yanıtını iddia severler oynadıkları maçlar uzatmalara kalınca bir hayli merak etmeye başladı.

UZATMALARDA DEPLASMAN GOLÜ KURALI GEÇERLİ Mİ? 2021?

Uzmanlar, uzatmalara giden basketbol maçlarında devre ve periyotlara bakılarak sonuçlar değerlendirilmektedir. Buna göre,

1- Yeni dönemle basketbol maçlarında değişikliğe gidiliyor. Eski dönem maçlarda ise alt veya üst seçenekler kupon yapıldığında uzatma süresi oynadığında yapılan kupona oyunun sonucunu etkilemiyordu.

2- Yeni dönemler birlikte, maç sonu için oynanan taraf ve alt-üst oyunlarında uzatma süreleri de oynadığınız oyunun sonucuna dahil ediliyor.

3- Normal süresinde biten karşılaşmalarda ise uzatma sonucunda hangi takım maçı kazanmışsa o takım maçın galibi sayılmakta. Eski dönemde ise maç uzatmaya gitmişse eğer, maçın sonucu berabere bitti sayılmakta.

İDDAA MAÇ SONUCU UZATMALAR DAHİL Mİ?

Eğer iddaa'da "2.5 ÜST" veya "KG VAR" gibi gollü seçenekleri aldıysanız kaybettiniz! Çünkü iddaa'da sadece 90 dakika skorları için geçerli.

Uzatma anlarında ise "Canlı İddaa" oyunları açıktı ve örnek vermek gerekirse skor "2-2" iken uzatmalarda 1 gol daha çıkar oynamak için "Uzatmalar 3.5 Alt/Üst" gibi bir seçeneğe oynamanız gerekiyor.

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