Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu
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Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu

19.10.2020 10:23 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:33

Uzaktan eğitim dersinde 'Tuğba' isimli bir öğrenci mikrofonunu açık unutarak, öğretmenine "Kendi kitabını öneriyor mal mı bu adam ya?" diyerek hakaret etti. Öğretmen, öğrencisine cevap vererek "Evet malım Tuğba, mikrofonun açık, terbiyesizlik yapma" dedi. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerde eğitim hala uzaktan olacak şekilde devam ediyor. Öğrenciler ve öğretmenler zaman zaman yaptığı gaflarla gündeme gelirken, son olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin bir dersinde yaşanan olay sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

"MAL MI BU ADAM YA?"

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Daşlı, online ders sırasında öğrencilerine kendi yazdığı bir kitabı tavsiye etti. Mikrofonunun açık olduğunu unutan 'Tuğba' isimli bir öğrenci ise öğretmenin kendi kitabını önermesinin ardından, "Kendi kitabını öneriyor mal mı bu adam ya?" dedi.

"EVET, MALIM TUĞBA"

Öğrencisinin kullandığı hakaret içerikli ifadeyi duyan Daşlı ise "Evet malım Tuğba, mikrofonun açık, terbiyesizlik yapma" şeklinde konuştu ve öğrencisine cevap verdi.

OLAY TÜRKİYE GÜNDEMİNE GİRDİ

Yaşanan bu olay sosyal medya gündemine gelirken, Twitter'da 'Tuğba' kelimesi kısa sürede Türkiye'nin gündemine girdi.

Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine 'Mal' diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu

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Haber Yorumları (6)
TAHTAKURUSU: Ah Tuvba vah Tuvbaa
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VAYBE GENCLIGE BAK: bu eger anasına babasınada bu MAL klımesını kullanmıyorsa bende maloglu malım nokta edep yoksunu kısılıksız
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TUĞBA: Kızım bence okulu bırak çünkü hayatta geçemezsin artık bu dersi
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