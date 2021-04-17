Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı

Kütahya'da Hanım Ç., bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından; işlettiği lokantada iftar yemeği sırasında göğsünden bıçaklandı. Şüpheli koca, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, yaralanan kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.