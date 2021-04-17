Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı
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Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı

Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da Hanım Ç., bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından; işlettiği lokantada iftar yemeği sırasında göğsünden bıçaklandı. Şüpheli koca, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, yaralanan kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ali Paşa Mahallesi'nde iftar saatinde Hanım Ç.'nin işlettiği lokantada dükkanına bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Emin N. geldi. Tezgahtan aldığı ekmek bıçağıyla eski eşi Hanım Ç.'yi göğsünden bıçaklayarak yaralayan Emin N., dükkandan çıkıp kaçtı.

SALDIRGAN KOCA KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince kaçan şüpheli Emin N., yakalanarak gözaltına alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hanım Ç. ise ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı
Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı
Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı
Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı
Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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