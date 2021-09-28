Uzak Şehrin Masalı bitiyor mu? Uzak Şehrin Masalı neden yok, final mi yaptı?

FOX TV ekranlarında pazar akşamları yayınlanan dizi için erken final kararı alındı. 25 film yapımcılığında ekrana gelen uzak şehrin Masalı dizisi reytinglerin hızla düşmesi nedeniyle Fox TV ile anlaşmalı olarak dizinin final yapması kararı alındı. Peki, Uzak Şehrin Masalı bitiyor mu? Uzak Şehrin Masalı neden yok? Uzak Şehrin Masalı final mi yaptı? Uzak Şehrin Masalı neden yok? İşte detaylar haberimizde...

UZAK ŞEHRİN MASALI DİZİSİ BİTİYOR MU?

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bugün tüm menajerlere dizinin 5. bölümde ekrana veda edeceği bilgisi iletildi.

Uzak Şehrin Masalı dizisi oyuncuları arasında Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi isimler yer alıyor. Dizinin çekimleri Kars'ta gerçekleşti. İstanbul'daki çekimler ise Beykoz KunduraFabrikası'nda kurulan platolarda ve İstanbul Şile civarlarında gerçekleşti.

UZAK ŞEHRİN MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Umay, ona oğlunu getiren Kürşat'ı iyileştirmek için elinden ne gelirse yapmaktadır. Kürşat'ı evde gören Sonay ise hayatının şokunu yaşar çünkü bu adam yıllar önce kaybettiği kocası Serhat'a çok benzemektedir. Affan, Melik'i geri almak ve Umay'a hesap sormak için mandırayı basar ama karşısına Kürşat çıkar. Yaka paça dayak yiyen Affan, Kürşat'tan çok şüphelenmiştir. Kimdir bu adam? Ama bu sefer de Sonay çıkar sahneye… Kürşat'ın kendi kocası olduğunu söyler. Herkes donakalır. Özellikle Murat, yıllar önce kaybettiği babasının yaşadığına kesinlikle inanmıyordur. Onun aranan kaçaklardan biri olduğuna emin olan Affan ile Murat, Kürşat'ı ihbar eder. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

UZAK ŞEHRİN MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eskitepe'de işler karışmaya başlamıştır. Umay, Kürşat'ın çantasında bulup okuduğu gazete kupürlerinden dolayı dehşet içindedir. Haberler de Kürşat'ın karısını ve karnındaki bebeğini öldürdüğü yazmaktadır. Affan da Kürşat'ın gerçek kimliğini ortaya çıkartmak için karanlık planlar kurmaktadır.

Tüm bunlardan haber siz olan Sonay'sa anbean Kürşat'a âşık oluyordur. Tüm bu hengamenin arasında bir de Kazım çıkar karşılarına. Sonay'ı tacizleriyle, tehditleriyle boğmaya başlar. Bu sırada Melik de ortadan kaybolur. Düğün günü de gelip çatmıştır. Affan, Sonay'ın ölen kocası Serhat'ın akrabalarıyla ortaya çıkar. Herkesin bir ilmek attığı kördüğüm gittikçe büyümektedir… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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