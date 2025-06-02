Uzak Şehir Kaya öldü mü, Kaya ölüyor mu? Kaya diziden ayrılıyor mu?

Uzak Şehir Kaya öldü mü, Kaya ölüyor mu? Kaya diziden ayrılıyor mu?
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Popüler dizi Uzak Şehir, 2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı sezon finali bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, sezon finaliyle izleyenlerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Uzak Şehir Kaya öldü mü, Kaya ölüyor mu? Kaya diziden ayrılıyor mu?

Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir, 2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı sezon finali bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Dizi severler, sezonun son bölümünü merakla bekliyor. Uzak Şehir Kaya öldü mü, Kaya ölüyor mu? Kaya diziden ayrılıyor mu?

UZAK ŞEHİR GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi 'Al Hayba'nın uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Mardin Midyat'ta gerçekleşiyor.

UZAK ŞEHİR FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Her bölümüyle izleyicisini sürükleyen Uzak Şehir, 2 Haziran Pazartesi saat 20:00'de sezon finali bölümüyle yayınlanacak.

Uzak Şehir Kaya öldü mü, Kaya ölüyor mu? Kaya diziden ayrılıyor mu?

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Kaya bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

UZAK ŞEHİR KAYA KİM?

Azem ve Sadakat'in en küçük çocukları, Boran, Cihan ve Nare'nin kardeşidir. Babasının ölümünü ergenlikte karşılayan Kaya, ailenin en hırçın, en deli dolu bireyidir. Kaya, sevdikleri için dağları devirecek ama nefret ettiklerinin de azraili olacak karakterde bir adamdır.

UZAK ŞEHİR KAYAÖLDÜ MÜ?

Uzak Şehir Kaya karakterinin ölüp ölmediği bu akşam yeni bölümde netleşecek. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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