Uzak Şehir Kaya öldü mü, Kaya diziden ayrıldı mı?

Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından Kaya karakterinin akıbeti merak konusu oldu. İzleyiciler, "Kaya öldü mü?", "Kaya diziden ayrılıyor mu?" gibi soruların cevaplarını arıyor. Dizinin gelecek sezonunda Kaya'nın yer alıp almayacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN KONUSU

Alya, Cihan'ın teklif ettiği evlilik şartını kabul etmez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikâyetini geri çekmez ve Alya mahkemeye sevk edilir. Alya'nın bu teklifi reddettiğini öğrenen Sadakat, son hamlesini yapar ancak bu girişim Alya'yı yumuşatmak yerine daha da öfkelendirir. Alya'nın yargılanacağını bilen Kaya ise bu durumu kendi lehine çevirmeye çalışarak onu iş birliğine ikna etmeye uğraşır.

UZAK ŞEHİR'DE KAYA KARAKTERİ KİMDİR

Azem ve Sadakat'in en küçük çocuğu olan Kaya; Boran, Cihan ve Nare'nin kardeşidir. Babasını ergenlik döneminde kaybeden Kaya, ailenin en asi ve en gözü kara üyesi olarak bilinir. Sevdikleri uğruna her şeyi göze alabilen Kaya, nefret ettikleri için ise tam bir kabusa dönüşebilecek kadar sert bir karaktere sahiptir.

UZAK ŞEHİR KAYA ÖLDÜ MÜ

Uzak Şehir dizisinde Kaya karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Kaya'nın ölüp ölmediği, bu akşam yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak. İzleyiciler büyük bir merakla gelişmeleri bekliyor.