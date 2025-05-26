Uzak Şehir dizisinin son bölümünde çalan şarkı nedir, kim söylüyor?

Uzak Şehir dizisinin son bölümünde çalan şarkı nedir, kim söylüyor?
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, son bölümüyle izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Özellikle bölüm finalinde çalan şarkı sosyal medyada gündem olurken, "Bu şarkının adı ne, kim söylüyor?" soruları büyük merak uyandırdı. Peki, Uzak Şehir dizisinin son bölümünde çalan şarkı nedir, kim söylüyor? İşte, detaylar…

Uzak Şehir, yayınlanan son bölümüyle izleyicilere unutulmaz duygular yaşattı. Özellikle final sahnesinde kullanılan müzik, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. " Uzak Şehir'de çalan o şarkı ne, kim söylüyor?" sorusu izleyicilerin gündeminde üst sıralarda yer alırken, dizinin takipçileri detaylara ulaşmak için araştırmalarını sürdürüyor. İşte o çok konuşulan sahneye eşlik eden müziğe dair merak edilenler…

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE ÇALAN ŞARKININ İSMİ NEDİR, KİM SÖYLÜYOR?

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Uzak Şehir, son bölümüyle izleyicilerini yine ekran başına kilitledi. Yayınlanan bölümde özellikle final sahnesinde çalan şarkı, izleyicilerden tam not alırken sosyal medyada da gündem olmayı başardı. Duygusal atmosferiyle dikkat çeken sahnede kullanılan müziğin adı ve yorumcusu kısa sürede merak konusu haline geldi.

Uzak Şehir dizisinin son bölümünde çalan şarkı nedir, kim söylüyor?Uzak Şehir dizisinin son bölümünde çalan şarkı nedir

Bölümde yer alan bu etkileyici parçanın, Türk müziğinin usta ismi Sezen Aksu'ya ait "Ah Beni Beni" adlı eser olduğu öğrenildi. Duygusal yükü yüksek sahnelere eşlik eden şarkı, bölüme damgasını vurdu. Şarkının sözleri ve Sezen Aksu'nun güçlü yorumuyla birleşen müzik, dizinin duygusal tonunu daha da pekiştirdi.

Dizinin genel müzik direktörlüğünü ise Atakan Ilgazdağ üstleniyor. Müzikler, sahnelerin ruhunu yansıtan seçimlerle öne çıkarken, her bölümde izleyicilere etkileyici duygular yaşatmayı başarıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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